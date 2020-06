Coppa Italia: Juve e Milan contrarie al cambio data, Napoli-Inter verso il 13 giugno

24 ore in più di riposo fanno comodo a tutti. La prima semifinale dovrebbe essere giocata il 12. Poi la finale il 17 a Roma

Coppa Italia. Non si rinuncia a cuor leggero a ventiquattro ore di riposo in più. Il succo è questo. Juventus e Milan, comprensibilmente, hanno detto no all’inversione delle date delle semifinali di Coppa Italia. E così, a meno di clamorosi cambiamenti, il programma dovrebbe essere il seguente: il 12 Juventus-Milan, il 13 Napoli-Inter e il 17 la finale a Roma.

Il Corriere della Sera scrive:

Per lo scambio servirebbe la benedizione di tutti i club. La Juve si è opposta. E così ha fatto il Milan. Ventiquattrore di riposo in più fanno comodo a chiunque. Il rifiuto è logico. Come l’amarezza dell’Inter, preoccupata per l’avvio in salita. Inoltre, oggi è attesa la risposta del governo alla richiesta di anticipare di un giorno le partite: così Juventus-Milan si potrebbe giocare la sera del 12 giugno e Napoli- Inter quella del 13.