Contro i bulgari a Mondragone un ultrà di destra della Juventus

Si tratta di un membro dei Fighter, gruppo nero della curva juventina che hanno una sede a Mondragone. Appare chiaramente in un video pubblicato da Ugo Maria Tassinari sul suo blog e oggi ripreso dal CorMez

Negli scontri di Mondragone sarebbero implicate anche frange ultrà. L‘uomo che ha provocato e minacciato i braccianti bulgari che manifestavano, l’altro giorno, sarebbe stato proprio uno dei Fighter, gruppo nero della curva juventina. Lo ha scritto Ugo Maria Tassinari nel suo blog, ieri, oggi ripreso dal Corriere del Mezzogiorno.

A Mondragone, scrive Tassinari, è presente una sede dei “Fighters” juventini,

Il Corriere del Mezzogiorno, riprendendo quanto affermato da Tassinari e a proposito delle dichiarazioni del vescovo di Sessa Aurunca, che parla di infiltrazioni camorristiche negli scontri di Mondragone, scrive:

“A quali «interferenze illegali» si riferisca l’alto prelato è materia d’indagine giudiziaria. Mentre in un video della protesta (come ha notato e pubblicato sul suo blog il giornalista Ugo Tassinari) compare un ultrà con simboli di estrema destra che si schiera minaccioso nei confronti dei bulgari. Accanto a lui un carabiniere che lo placa“.