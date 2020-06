Conte: “Tutti hanno interesse a guardare il bicchiere mezzo vuoto e a creare problemi all’Inter”

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista alla emittente televisiva nerazzurra:

“Abbiamo avuto poco tempo per preparare il match col Brescia, ma abbiamo chiaro il nostro obiettivo, quello di vincere e conquistare quindi i tre punti. Subire il pareggio in casa contro il Sassuolo al novantesimo poteva essere una mazzata a livello psicologico, abbiamo giocato contro una squadra in ottima salute come il Parma e sono soddisfatto, della prestazione e soprattutto del secondo tempo, della reazione che hanno avuto i ragazzi”.

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha poi aggiunto:

“Abbiamo preso un gol evitabilissimo col Parma, ma al tempo stesso siamo stati bravi a mantenerci in piedi, a stare sul ring e alla fine vincere la partita e ottenere tre punti importantissimi contro una squadra che ha dei buoni valori. Giocando ogni 3-4 giorni c’è bisogno di fare delle rotazioni per necessità e a volte per non rischiare infortuni. Nella gara contro il Sassuolo abbiamo preferito non rischiare Nicolò Barella che aveva un affaticamento. Brozovic e Vecino sono vicini al recupero, per Stefano Sensi ci vorrà un po’ più di pazienza”.