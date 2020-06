Chiellini su George Floyd: “Come è potuto succedere? Perché la storia si ripete?”

All’estero sono tanti gli atleti che si sono schierati dalla parte di George Floyd invocando giustizia. Calciatori, cestisti, oggi l’intera squadra del Liverpool ha voluto rendere omaggio all’uomo afroamericano ucciso da un poliziotto a Minneapolis.

Anche Gorgio Chiellini, il capitano della Juventus, ne parla su Instagram.

Chellini scrive:

“Ho visto e rivisto quelle immagini. E ho avuto bisogno di tempo. Per pensare. Per riprendermi dallo shock di una violenza di tale portata. Come potrei mai spiegare alle mie figlie quanto successo? Con quali parole? La verità è che non le ho trovate. Nessuna risposta. Solo una domanda, forte quanto la vita strappata a George Floyd: perché? Come è potuto succedere? Perché la storia si ripete? Leggo l’hashtag “le vite nere contano”. Non dovrebbe nemmeno esserci bisogno di scriverlo. Perché tutte le vite contano. Di ogni essere umano. Di ogni figlio, bambino, uomo, donna e persona del mondo. Ma se può servire a ribadirlo, se per qualcuno ancora non fosse chiaro: black lives matter. Ora. Sempre”.