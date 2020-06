Castellacci: «Quanta burocrazia stupida nel calcio, tutti quei tavoli con troppe persone»

Sul Corriere dello Sport un’intervista ad Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale e presidente della Lamica, associazione dei medici italiani del calcio.

Per lui la quarantena di due settimane in caso di un nuovo positivo resta un problema serio.

Sul futuro del campionato mostra qualche preoccupazione.

Ma nemmeno la reclusione per 14 giorni porta al rischio zero.

«Di sicurezze non ne abbiamo, ma lo stesso vale per i 14 giorni. Non è che stando chiusi in ritiro per due settimane avremo la certezza del rischio zero. Mettiamocelo in testa: con il virus dobbiamo convivere. E questo vale per la nostra esistenza quotidiana, non solo per il calcio. Allo stato attuale mi sembra evidente che basta un solo positivo per far crollare il castello a cui si sta lavorando da mesi».