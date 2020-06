Caressa: «L’assenza di pubblico al Camp Nou può essere un grande vantaggio per il Napoli»

Intervista al Mattino: «Alzare la testa e vedere la marea blaugrana fa impressione. Bisogna portare rispetto per chi non c’è più o per chi sta lottando. Bisognerà abbassare un po’ i toni nel raccontare le partite».

Il Mattino intervista Fabio Caressa. Anche le telecronache saranno diverse, con il calcio a porte chiuse. Sicuramente, dice, occorrerà abbassare i toni.

«Bisogna portare rispetto per chi non c’è più o per chi sta lottando. Tutti noi dobbiamo fare uno sforzo per abbassare un po’ i toni. Deve essere un campionato di unità nazionale: poche polemiche e tanto calcio. Ecco perché anche nel raccontare le partite bisognerà stare attenti».