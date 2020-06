Callejon vuole giocare contro l’Atalanta, tutto fermo per il rinnovo

Su Repubblica Napoli. Non ci sono sviluppi. La proposta di De Laurentiis in autunno non è stata rifiutata ma non ha neanche ricevuto aperture significative

Con la firma sull’accordo per rimanere nel Napoli fino a fine stagione, Josè Maria Callejon ha guadagnato una maglia da titolare contro la Spal. E lo spagnolo ha ripagato la fiducia di Gattuso segnando un gol. Adesso spera di ripetersi contro l’Atalanta, scrive Repubblica Napoli.

“Callejon ha allontanato i cattivi pensieri e adesso può guardare avanti. L’orizzonte è limitato: il prossimo obiettivo è la sfida di giovedì con l’Atalanta, ultima speranza per il Napoli di riaccendere la lotta per il quarto posto, ben saldo al momento nelle mani della corazzata di Gasperini. Callejon spera di poter essere confermato nel tridente per aiutare il gruppo a centrare l’obiettivo. Il gol alla Spal ha riacceso le speranze dei tifosi che vorrebbero vederlo ancora in questa squadra almeno per un’altra stagione. Sviluppi non ce ne sono, la proposta di De Laurentiis inoltrata ad autunno (biennale alle stesse cifre attuali) non è stata rifiutata ma non ha neanche fatto breccia“.