Calciomercato.it: futuro Milik, Gattuso preme affinché resti

Durante un summit tra Giuntoli, Gattuso e il procuratore del polacco, il tecnico ha chiesto alle parti di ammorbidire le reciproche posizioni

La situazione di Milik al Napoli appare in bilico da settimane, l’accordo per il rinnovo del polacco infatti stenta ad arrivare. Ieri il suo agente David Pantak ha fatto visita al centro sportivo del Napoli, per un lungo incontro con Gennaro Gattuso e Cristiano Giuntoli per discutere la situazione del suo assistito. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, proprio il tecnico del Napoli avrebbe usato parole di apprezzamento nei confronti dell’attaccante chiedendo di ammorbidire le relative posizioni e facilitare un accordo che gli consentirebbe di averlo ancora a disposizione.

Giuntoli però è stato imperativo chiarendo che se non firma il rinnovo sarà sul mercato quest’estate