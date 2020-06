Calcagno (Aic): “Le partite alle 21.45? Parlate con la Lega. A me non piace come orario”

Il vicepresidente dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno, è intervenuto a Radio Punto Nuovo. E’ tornato a parlare degli orari delle partite stabiliti per questo scorcio di campionato in piena estate.

“Avevamo chiesto di rimuovere lo slot del pomeriggio, non di metterlo alla sera. All’inizio erano previste il doppio delle gare alle 16:30, quindi è stata una scelta autonoma decidere certi orari piuttosto che altri. Non credo che giocare alle 16:30 sia meglio che alle 21:45. Noi abbiamo semplicemente chiesto di togliere lo slot pomeridiano e si è arrivati a un miglioramento, ma non abbiamo mai chiesto di posticipare. È una situazione che può essere migliorata ancora, ma bisogna parlare con la Lega. A me non piace questo orario, noi eravamo per mantenere lo slot pre serale e quello serale, perché dopo aver giocato partite che finiscono a mezzanotte poi si dorme poco o nulla”.