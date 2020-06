Bennato: «Maradona era prigioniero nella sua villa, non era facile la vita per lui»

A Repubblica Napoli: «Napoli è una città meravigliosa, ma piena di insidie, qui non poteva fare neanche una passeggiata. Diego si riteneva un prescelto, aiutato da Dio, pensava di essere sempre in debito con gli altri».

Repubblica Napoli intervista Edoardo Bennato, autore di “Notti magiche”, colonna sonora di Italia ’90, di cui quest’anno ricorre il trentennale.

Il cantautore, tifoso del Napoli, parla di Maradona, che conosce dai tempi del secondo scudetto del Napoli.

«Era prigioniero nella sua villa, nella sua gabbia dorata, non era facile la vita per lui. Diego si riteneva un prescelto, aiutato da Dio, pensava di essere sempre in debito con gli altri: è nato in un ghetto di Buenos Aires poi fu un idolo mondiale. Era sempre disponibile con tutti. Napoli è una città meravigliosa, ma piena di insidie, qui non poteva fare neanche una passeggiata. Si fidava istintivamente delle persone, lo sapeva subito».