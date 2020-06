Barbano bacchetta De Laurentiis: “Lo scontro con i broadcaster non porta da nessuna parte”

Il vicedirettore del CorSport a Radio Punto Nuovo ha parlato di alcuni presidenti a sabotare il campionato per garantirsi la Serie A

Il vice direttore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, è intervenuto a Radio Punto Nuovo parlando dei movimenti di alcuni presidenti “sabotatori”

“Ci sono dei presidenti che dall’inizio, guidati da Cairo che hanno provato a sabotare il campionato per garantirsi la Serie A. Il resto della classe dirigenziale del campionato che si è prestata a questo gioco, è del tutto irresponsabile. Non sono manager, sono zerbini e personaggi senza scrupoli. La quarantena di 14 giorni è assurda, espressione di una burocrazia virologica che non fa ripartire il Paese e gioca a gamba tesa”.