Ascierto: “Ronaldo come Maradona, risolve sempre”

Paolo Ascierto, oncologo dell’ospedale napoletano Pascale, noto tifoso della Juventus, ha commentato al Corriere del Mezzogiorno le sue impressioni sulla partita in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma tra i partenopei e i bianconeri di mister Maurizio Sarri. Ecco le sue parole:

“Mi piace stare al gioco degli sfottò, sono io il primo che punzecchio gli amici tifosi del Napoli. Ma la soglia non va superata, mi piacerebbe molto che in Italia vivessimo lo sport in maniera rilassata, così come accade in America”

Paolo Ascierto ha poi aggiunto

“Vincerà la Juve con gol di Ronaldo, spero. Se così non dovesse esser me ne farò una ragione. Deciderà un goal del fuoriclasse portoghese. Lui può farlo in qualsiasi momento. Come faceva Maradona nel Napoli. Un paragone che i napoletani non mi perdoneranno mai? Per me sono uguali. Diego genio e sregolatezza. Arte applicata al calcio; Cristiano è impegno assoluto al servizio della tecnica e del talento. Decisivi entrambi come nessuno”.