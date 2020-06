A Lisbona Barcellona-Napoli e il ritorno degli ottavi di Champions? Il Lione non ne sa niente

Secondo la Bild si giocherebbero in Portogallo anche gli ottavi, oltre a quarti, semifinali e finale. Ma su L’Equipe il club francese (che affronterà la Juve) nega

L’Equipe riprende il settimanale tedesco Sportbild, secondo cui le rimanenti partite degli ottavi di finale di Champions League potrebbero essere disputate a Lisbona in agosto. Dunque il Napoli giocherebbe contro il Barcellona in Portogallo. E così anche la Juventus contro il Lione.

La decisione finale sarà presa dall’Uefa mercoledì prossimo. L’Equipe scrive:

“Contattato giovedì mattina, il Lione (che giocherebbe così il ritorno contro la Juventus a Lisbona e non a Torino) non era a conoscenza di questa possibilità. La città di Lisbona sarebbe stata preferita a Francoforte e Mosca, mentre l’Europa League avrebbe dovuto concludersi in quattro stadi tedeschi nella Renania settentrionale-Vestfalia”.