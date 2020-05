Zampa: «La Bundesliga non può essere un modello per il trattamento dei contagiati»

Il Governo apre al calcio, scrive il Corriere dello Sport. Ieri le dichiarazioni della sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, hanno aperto un ulteriore spiraglio. E anche il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha aperto uno spiraglio.

La Zampa ha parlato di un percorso che sta andando «verso una buona direzione». E di un modello italiano che non può che essere diverso da quello tedesco.

«Questo è il modello italiano che garantisce la salute di tutti i componenti: entrano sani e devono restare sani. Prendere in considerazione la Bundesliga, ovvero un modello che porta il contagio a tutti, non è così lungimirante: prima o poi non solo ci si ferma, ma ci si ferma facendo un grande danno alla salute degli atleti. L’idea che si continua fin quando non si trova un positivo, non è geniale».