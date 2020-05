“Vita, morte e miracoli di un santo contemporaneo”, la biografia a fumetti di Troisi

Un riassunto dell’arte di Massimo, “una malinconia e una felicità anelata, non raggiunta, sempre e comunque inespressa”

Il Corriere del Mezzogiorno racconta della biografia a fumetti di Massimo Troisi in uscita il 4 giugno a 26 anni dalla morte dell’attore napoletano.

L’opera con i disegni di Luca Albanese e i testi di Tommaso Lionello si intitola «Massimo Troisi. Vita, morte e miracoli di un santo contemporaneo (ma miracoli pochi che so’ complicati)»

Un lavoro importante e complesso, quello di far prendere vita alla vita di Massimo Troisi con un racconto in tre atti di tipo teatrale, come racconta l’autore Lionello

«se ho capito qualcosa da questa biografia è che la vita di nessuno è comica o è divertente, è un’idea utopica che ci costruiamo per cercare di andare avanti. La verità è che la vita ha un egual numero di momenti belli e momenti brutti, tristi e comici. Bisogna concentrarci su quello che ci fa stare bene. Il che non significa dimenticare i momenti brutti, ma rendersi conto che sono una parte integrante dell’essere umano. E credo che Troisi in questo sia un campione»

Quel che resta dalla lettura del fumetto è un riassunto dell’arte di Massimo, “una malinconia e una felicità anelata, non raggiunta, sempre e comunque inespressa”. Un percorso che Troisi ha portato avanti in tutta la sua carriera per raccontare la vita, il male di vivere, l’insoddisfazione, la nostra perenne inadeguatezza.