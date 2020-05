Tuttosport: se cederà Lozano, De Laurentiis dovrà restituire l’80% di tasse non pagate

Su Tuttosport un retroscena relativo alla possibile cessione di Lozano. Da acquisto più costoso dell’era De Laurentiis a grande delusione. E’ destinato ad andare via. Con un grosso risvolto, però, in termini contabili, scrive il quotidiano sportivo.

“Su Lozano va fatta una riflessione importante in termini contabili. L’anno scorso il Napoli lo acquistò dal Psv ed ottenne i benefici del decreto crescita sullo stipendio del calciatore da 4 milioni netti. Invece di pagare il 100 per 100 di tasse, ha pagato solo il 20 per cento ma con la condizione che il calciatore rimanga nel club per almeno due anni. Se il Napoli lo cedesse nella prossima sessione di mercato, dovrà restituire allo Stato il restante 80 per cento di tasse non pagate”.