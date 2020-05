Tuttosport: Milik ha un solo pensiero, raggiungere Sarri a Torino

I bianconeri non desistono e sono pronti a giocarsi anche la carta anche a Mattia Perin (Genoa) nel caso in cui Rino Gattuso dovesse salutare Alex Meret

La Juve è in aria di mercato e secondo quanto riporta oggi TuttoSport, non ha intenzione di desistere dalla pista Milik. Ovvio però che Paratici avrà il duro compito di cercare di far mercato con i calciatori attualmente sacrificabili, evitando ulteriori esporsi di denaro al club bianconero. Milik non ha intenzione di rinnovare e ha in testa un solo pensiero, secondo il quotidiano torinese

raggiungere Maurizio Sarri a Torino De Laurentiis non esclude l’idea di cedere l’attaccante polacco che ha il contratto in scadenza nel 2021, anche se si tratta della Juve, ma non vuole contropartite tecniche. Il prezzo del cartellino di Milik è non meno di 40 milioni I bianconeri sono consapevoli delle difficoltà, però proveranno comunque a tentare il Napoli calando sul piatto dei giocatori. Da Daniele Rugani a Cristian Romero (in prestito al Genoa), ma occhio a Luca Pellegrini (Cagliari), Rolando Mandragora (la Juve lo può riscattare dall’Udinese) e anche a Mattia Perin (Genoa) nel caso in cui Rino Gattuso dovesse salutare Alex Meret