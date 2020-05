Tampone negativo, Dybala è guarito (dopo oltre 45 giorni)

L’attaccante della Juve era risultato positivo al coronavirus insieme alla fidanzata il 21 marzo scorso. Finora era rimasto chiuso nella sua casa di Torino

Stavolta il tampone è negativo. Paulo Dybala esulta sui social: è guarito. L’attaccante della Juventus ha effettuato, come da protocollo, il doppio tampone di controllo per il coronavirus ed è risultato negativo.

Dybala viene da 45 giorni di quarantena. La positività al virus gli era stata diagnosticata – insieme alla fidanzata – il 21 marzo scorso. Finora era rimasto chiuso nella sua casa di Torino. Qualche giorno fa si era diffusa la voce – poi smentita – che anche il quarto tampone era risultato positivo (addirittura per qualcuno a far girare la notizia sarebbe stato Cristiano Ronaldo, per evitare di tornare a Torino).

Ora è ufficiale: l’argentino non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare e può riprendere ad allenarsi in vista di un’eventuale ripresa del campionato