SportMediaset: Quarantena ridotta a 7 giorni in caso di nuovi positivi a campionato in corso

Questo l’accordo trovato tra il Comitato tecnico scientifico e i medici di Serie A in merito al protocollo sanitario per la ripresa della Serie A

Dopo una lunga attesa, è finalmente arrivato oggi il protocollo per la ripresa degli allenamenti della squadre di calcio professionistico e degli arbitri che parla anche della quarantena nel caso venisse riscontrata una positività

“Qualora, durante il periodo di ripresa degli allenamenti di gruppo, ci sia un caso di accertata positività al COVID-19, si dovrà provvedere all’immediato isolamento del soggetto interessato. Da quel momento, tutti gli altri componenti del gruppo squadra verranno sottoposti ad isolamento fiduciario presso una struttura concordata; saranno sottoposti ad attenta valutazione clinica sotto il controllo continuo del Medico Sociale, saranno sottoposti ad esecuzione di Tampone (anche rapido) ogni 48h per 2 settimane, oltre ad esami sierologici da effettuarsi la prima volta all’accertata positività e da ripetersi dopo dieci giorni, o secondo periodicità o ulteriore indicazioni del CTS. Nessun componente del suddetto gruppo squadra potrà avere contatti esterni, pur consentendo al gruppo isolato di proseguire gli allenamenti”

Un nuovo passo importante per la ripresa del calcio.

Come riportato da Sportmediaset, è stato trovato un accordo anche tra il Comitato tecnico scientifico e i medici di Serie A in merito al protocollo sanitario da seguire in occasione di un’eventuale positività emersa alla ripresa del campionato. In base a questa modifica, nel caso di un giocatore contagiato, il periodo di quarantena viene ridotto da 14 a 7 giorni, sia per il diretto interessato, sia per la sua squadra, mentre rimane di due settimane se la positività viene riscontrata durante gli allenamenti collettivi.