SportMediaset: Dennis è l’attaccante ideale per il Napoli

Giovane e veloce l’attaccante del Brugge è capace di adattarsi sia al ruolo di punta centrale che laterale

Secondo quanto riporta in un servizio SportMediaset, Dennis, il giovane attaccante del Brugge che si è messo in evidenza in questa Champions, sarebbe tra gli osservati speciali del Napoli per il reparto offensivo.

L’indiscrezione arriva dall’Inghilterra dove l’attaccante ha tra gli estimatori anche il Newcastle e l’Arsenal. Per l’asta si parte da 20 milioni che il prezzo base del suo cartellino.

Giovane, veloce, capace di adattarsi sia al ruolo di punta centrale che laterale, Dennis rappresenta la scelta ottimale per il Napoli che si troverà sicuramente a dover sostituire Callejon.

In forza anche la presenza di Milik per la prossima stagione a cui il club ha già dato un ultimatum