“Smettetela di abbracciarvi”: la Bundesliga richiama all’ordine i giocatori

Il gol, ok. Ma poi milioni di telespettatori indugiano sugli abbracci, le pacche, i “cinque”. Il primo occhio post-lockdown cade lì: il distanziamento sociale è diventato uno stato mentale. Per cui la celebrazione della Bundesliga porta con sé anche la responsabilità dell’esempio: perché i giocatori festeggiano il gol abbracciandosi? Non si fa. E la lega cerca di correre ai ripari “richiamando” i giocatori troppo affettuosi.

Dopo che i giocatori dell’Hertha Berlin hanno ignorato la sobrietà delle “linee guida” nella vittoria per 3-0 sull’Hoffenheim, la DFL ha annunciato che i giocatori dell’Hertha non saranno puniti, ma Robert Klein, l’amministratore delegato della Bundesliga, ha sottolineato che ai giocatori sarà ribadito l’importanza delle misure di distanziamento: “Ci sono linee guida chiare. Abbiamo bisogno che tutti le rispettino”, ha detto. Possono festeggiare in base alle regole di distanza sociale. I club stanno lavorando attivamente con i giocatori. Parlano ogni giorno con loro per ricordare loro cosa deve essere fatto per assicurarsi che guadagniamo il diritto ad un secondo giorno di gara e un terzo e per finire la stagione”.

Klein in ogni caso considera un successo il weekend di riapertura del calcio post-Covid-19 in Germania. Soprattutto perché i tifosi si sono dimostrati molto attenti, e non hanno formato assembramenti fuori agli stadi. “È stato un grande sollievo. I tifosi comprendono che i tempi in cui viviamo sono insoliti. A volte queste richieste sono difficili per loro, ma tutto è andato per il meglio”.