Marchetti: «Sostituirlo non sarà un problema nella prossima finestra di mercato, ma dovrebbe accettare di restare fino alla chiusura della stagione»

Luca Marchetti, esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, per parlare dei temi caldi che riguardano i rinnovi in casa Napoli

Non sono buone le notizie che arrivano sul fronte Callejon

“Non ci sono i margini per una sua permanenza. Il contratto scadrà il 30 giugno 2020 e bisogna capire se continuerà a giocare per il Napoli anche se il campionato finirà dopo quella data”.

Questo secondo Marchetti è un problema da non sottovalutare nell’ottica della possibile ripartenza del campionato che non si concluderà sicuramente entro la scadenza del contratto dello spagnolo

“E’ un problema molto grande, questo: bisogna comprendere non tanto cosa succederà il prossimo anno, ma tra due mesi. Da qui alla prossima stagione, infatti, potrai sostituirlo, avrai tempo; ma nell’immediato, nella stagione in atto, come fai?”