Sky: la Serie A riparte il 20 giugno, la Coppa Italia il 13

Il governo dà il via libera alla ripresa del campionato. Domani la pubblicazione del nuovo calendario delle partite

E’ ufficiale, la Serie A riparte. Secondo quanto scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio le partite ricominceranno il 20 giugno.

Il 13 giugno invece riprenderà la Coppa Italia, con le semifinali di ritorno. Il Napoli di Gattuso sarà in campo contro l’Inter di Antonio Conte. C’è ancora incertezza per la data dal momento che in caso di partenza il 13 servirebbe comunque un nuovo decreto del presidente del Consiglio visto che al momento gli eventi sportivi sono bloccati fino al 15 giugno.

Il governo italiano dà il via libera per la ripresa del campionato nel giorno in cui anche la Premier ha deciso di ripartire. Nella giornata di domani dovrebbe essere pubblicato il nuovo calendario delle partite.

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha commentato:

La Serie B, stando a quanto si apprende, dovrebbe accodarsi e partire con una settimana di ritardo.