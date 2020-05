Sky: Il Napoli ha deciso, Meret non è in vendita

Sarà però necessario un dialogo tra il portiere, la società e Gattuso a fine stagione per chiarire le reciproche idee per il futuro e maturare una decisione definitiva

Meret resta un punto di forza del Napoli. Nonostante sotto la gestione Gattuso il portiere friulano abbia fatto molte panchine, sostituito nelle preferenza da Ospina, il club azzurro crede molto in lui e lo reputa il portiere del futuro.

Secondo quanto riporta Sky infatti il Napoli ha deciso, Meret non è in vendita. Da parte del Napoli non c’è alcuna voglia di dar via nel corso della prossima sessione un calciatore per il quale è stato fatto un grosso investimento negli anni scorsi.

Sarà però necessario un dialogo tra il portiere, la società e lo stesso allenatore a fine stagione per chiarire le reciproche idee per il futuro e maturare una decisione definitiva