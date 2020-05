Sky: Boga, accordo Sassuolo-Chelsea. Il Napoli pronto ad offrire 20-25 milioni

Il giornalista Sky, Gianluca Di Marzio, scrive sul suo sito che Jeremie Boga resterà al Sassuolo. Il Chelsea ha rinunciato alla recompra del calciatore e il Sassuolo ha reso definitivo l’accordo.

“Il Sassuolo ha voluto anticipare tutti trovando l’accordo con il Chelsea per togliere la recompra che il club londinese aveva sul calciatore della Costa d’Avorio. Nello scorso campionato il Sassuolo lo aveva acquistato dal Chelsea per circa 5,5 milioni di euro, lasciando ai Blues un diritto di recompra per 8 milioni di euro. Oggi è arrivato l’accordo economico per togliere la clausola, con una spesa maggiore rispetto a quanto pattuito questa estate, lasciando al Chelsea solamente una priorità di acquisto in caso di cessione futura. Il futuro di Boga è tutto nelle mani del Sassuolo e ovviamente del calciatore”.