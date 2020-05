Sgarbi: “Il calcio non andava chiuso. Fa bene, i calciatori sarebbero rimasti in forma”

A Radio Kiss Kiss: “Lo Stato ha scelto di sospenderlo, come gran parte del mondo, con la presunzione di dire che le attività sportive fossero rischiose. E invece non lo erano. Andavano fatte limitazioni selettive e precise”.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto Vittorio Sgarbi. Ha commentato la ripresa del calcio. Sgarbi si è sempre detto contrario allo stop del mondo del pallone.

“Il calcio non andava mai chiuso, le partite dovevano continuare, anche senza persone, per le televisioni. Tanto alla fine il calcio fa bene, i calciatori sarebbero rimasti in forma. Lo Stato ha scelto la strada di sospenderlo, come gran parte del mondo, con la presunzione di dire che le attività sportive fossero rischiose. E invece non lo erano. Andavano fatte delle limitazioni selettive e precise”.