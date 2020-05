Serie A al via il 20 giugno, niente anticipi nel primo weekend. Fine prevista: 2 agosto

I quattro recuperi delle partite saltate per l’emergenza Covid saranno spalmati solo su due giorni. Torino-Parma alle 19,30, poi Cagliari-Verona alle 21.45. Stessi orari domenica: si comincia con Atalanta-Sassuolo e poi Inter-Samp

Il campionato riparte sabato 20 giugno da Torino. La Gazzetta dello Sport scrive che non ci saranno anticipi il venerdì su proposta della stessa Lega Serie A.

“Quindi, nel weekend della ripresa, i quattro recuperi delle partite saltate all’inizio dell’emergenza Covid-19 saranno spalmati soltanto su due giorni. Si dovrebbe cominciare con Torino-Parma alle 19.30, per poi lasciare spazio a Verona-Cagliari alle 21.45. Domenica 21, invece, agli stessi orari: prima Atalanta-Sassuolo, poi Inter-Samp. Da martedì 23 si ricomincerà con la giornata numero 27, quella che propone come scontro più alto in classifica quello fra Atalanta e Lazio”.