Sconcerti: “Se il calcio non ricomincia adesso non lo farà neanche a settembre o a gennaio”

A TMW Radio è intervenuto Mario Sconcerti. Si è espresso sulla presa di posizione dei club di Serie A, che ora vogliono modificare il protocollo.

“C’è stata una cattiva organizzazione. Questo protocollo si poteva fare tutti insieme. Siamo molto più indietro di un mese fa, quando è iniziata questa storia. Se non si ricomincia adesso, non si ricomincia nemmeno a settembre-ottobre o a gennaio. Anche se l’Italia guarisse e arrivasse a contagio zero e potesse fare a meno di qualunque prevenzione, rimarremmo circondati da un mondo infetto, perché il virus è in tutto il mondo. E’ un momento ancora di lockdown. O si può giocare anche con il virus, oppure non si può più giocare finché non ci sarà il vaccino”.