CorMez: rinnovo Zielinski, raggiunta intesa fino al 2025. Clausola da 100 milioni e 4 di ingaggio

L’entourage del centrocampista polacco è pronto ad accettare l’offerta del Napoli. Si procede alla formalizzazione dei documenti per mettere a punto i dettagli

Nel Napoli vanno avanti le trattative per i rinnovi dei contratti. Giuntoli continua a lavorare per costruire il Napoli del futuro per Rino Gattuso.

Tra i contratti da rinnovare c’è quello di Piotr Zielinski. Scade nel 2021 e i discorsi con il club azzurro vanno avanti da tempo. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che la trattativa è a buon punto.

“L’entourage del centrocampista polacco è pronto ad accettare la clausola rescissoria di 100 milioni di euro ma dovrebbe strappare un ingaggio molto importante, di circa 4 milioni, raddoppiando quindi lo stipendio attuale con un accordo fino al 2025. L’intesa di massima è stata raggiunta, l’opera è ancora da ultimare, si sta procedendo alla formalizzazione dei documenti per mettere a punto tutti i dettagli. Il Napoli è determinato, vuole definire l’accordo in tutti gli aspetti per battere la concorrenza dell’Inter e del Liverpool che hanno corteggiato Zielinski, convinto da Gattuso e Giuntoli a continuare l’avventura in maglia azzurra”

Secondo quanto scrive il Mattino, l’intesa sarebbe fino al 2024 e con uno stipendio leggermente inferiore: 3,2 milioni. Il quotidiano scrive che

“manca l’ultimo tassello che è la firma di De Laurentiis, ma non ci sono intoppi, anche perché il polacco ha accettato tutte le condizioni del Napoli come già previsto da qualche settimana”.