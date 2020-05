Repubblica: Mertens va all’Inter, manca solo la firma

Ormai è fatta: trovato un accordo di massima per un contratto biennale. Secondo il quotidiano il Napoli ha provato a convincere il belga a restare

Mertens all’Inter per sostituire Lautaro al Barcellona. Per Repubblica non c’è condizionale: è fatta, manca solo la firma.

L’attaccante del Napoli deve solo controfirmare il nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri da giugno. Secondo Repubblica “i rapporti tra l’entourage del giocatore e il club meneghino si sono intensificati negli ultimi giorni, ed è stato trovato un accordo di massima per un contratto biennale“.

Il Napoli avrebbe comunque provato fino all’ultimo a convincerlo a restare a Castel Volturno. Ma ormai l’accordo per l’Inter è cosa fatta.