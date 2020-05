Repubblica: il Napoli non vuole rilanciare per Callejon, si va verso la separazione

Il club di De Laurentiis non ha intenzione di rimodulare l’offerta del biennale di alcuni mesi fa. Lo spagnolo non l’ha presa in considerazione e l’ipotesi dell’addio resta la più probabile

L’addio di Callejon al Napoli è ormai quasi una certezza, scrive Repubblica Napoli. Il club di De Laurentiis non ha intenzione di rilanciare sull’offerta già proposta allo spagnolo, che non l’ha presa in considerazione. A meno di novità dell’ultimo minuto, quindi, siamo prossimi ai saluti. Ecco quello che scrive il quotidiano.

“I tifosi del Napoli hanno cominciato a sperare dopo le notizie sul rinnovo di Mertens. Sospiro di sollievo per “Ciro” e tante domande sul futuro di Josè Callejòn. Gli appassionati vorrebbero un epilogo simile, ma la situazione è diversa. Il Napoli non ha alcuna preclusione nei confronti dello spagnolo, ma per lui non ci saranno rilanci dopo il biennale offerto mesi fa. Callejòn non lo ha preso in considerazione e appare difficile che ci siano novità in extremis, quindi l’ipotesi della separazione resta la più probabile”.