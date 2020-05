Repubblica: Gattuso avrà un anno in più di contratto e adeguamento ingaggio

Il Napoli non rescinderà il contratto il 10 giugno. Adesso la scadenza è 2021 ma non ha senso lavorare in condizione di precariato

Dopo il via libera al calcio arrivato ieri dal governo, restano quindici giorni per tornare in campo. Un lasso di tempo che De Laurentiis dovrà utilizzare per sanare diverse questioni interne al club. I rinnovi dei calciatori, il caso stipendi e anche il contratto di Gattuso, scrive Repubblica Napoli.

“Tra le situazioni da affrontare e risolvere c’è quella del contratto di Gattuso, che il Napoli in teoria potrebbe ancora rescindere in maniera unilaterale: fino al 10 di giugno.

Il contratto è fino al 2021 ma è improbabile che l’allenatore lavorerà “in una sostanziale condizione di precariato”.

Converrà probabilmente anche al presidente prolungare il rapporto per un anno in più: fino al 2022, con l’adeguamento dell’ingaggio per il tecnico. Bisogna però trovare il tempo e il modo per parlarne, prima della ripresa.