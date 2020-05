Repubblica e i diritti tv: la linea dura non è passata, concesso altro tempo a Sky e Dazn

Nessuna ingiunzione di pagamento. Ma l’ultima rata dev’essere pagata. Solo quattro club (tra cui la Juventus) favorevoli a uno sconto

A differenza di quanto emerso in un primo tempo, nell’assemblea della Lega di Serie A non è passata la linea di dura di Lotito, De Laurentiis e Ferrero. Nessuna arretramento, scrive Repubblica, ma non si è arrivati ancora alle carte bollate. Nessuna ingiunzione di pagamento a Sky e ai broadcaster che non intendono pagare l’ultima rata.

“La Lega – si legge nella nota – ribadisce nel rapporto con i licenziatari dei diritti audiovisivi, la necessità del rispetto delle scadenze di pagamento previste dai contratti per mantenere con gli stessi un rapporto costruttivo”.

Uno sconto alle tv anche nel caso di una ripresa delle partite? Ancora non se ne parla. Sedici club contrari. Solo quattro aperti a una riduzione: Juventus, Bologna, Parma e Sassuolo.