Preziosi (Genoa): «Scenario apocalittico se la Serie A non riprende»

A Gr Parlamento: «Giocare in campo neutro al Centro-Sud presuppone un ritiro. Questo sarebbe un problema»

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, è intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento. Oggi Il Secolo XIX riporta le sue dichiarazioni.

«Se il campionato non ripartisse, ci troveremmo davanti a uno scenario apocalittico. Sarebbe letteralmente un disastro, speriamo di poter tornare a giocare, sarebbe la soluzione migliore in assoluto anche se sappiamo che sono decisioni che passano sopra le nostre teste. Bisogna capire in quali condizioni si potrà giocare, ci sono ancora tante incertezze, nello sport di squadra non si possono evitare i contatti. Siamo in attesa dei protocolli e di capire se si ricomincerà. Noi siamo pronti».

Preziosi ha aggiunto:

«Stiamo facendo tutti gli esami ai calciatori per verificare il loro stato di salute, da lunedì ci alleneremo».

Sui diritti tv ha dichiarato che i club attendono ancora di sapere cosa faranno i broadcaster.

«Siamo ancora in attesa di capire cosa faranno, aspettiamo che vengano rispettati gli accordi. Il Genoa avrebbe tra i 20 e i 30 milioni di danni, anche se non abbiamo fatto i calcoli. C’è il discorso degli abbonamenti, come risarcire i tifosi, sarebbe un disastro, spero che la ripartenza possa essere un punto fermo per tutti».

Il presidente del Genoa esprime dubbi sulla possibilità di giocare in campi neutri.

«Giocare in campo neutro al Centro-Sud presuppone un ritiro: i giocatori hanno già fatto due mesi di lock-down e questo sarebbe un problema. Su playoff e playout sono assolutamente contrario perché non si cambiano le regole in corsa. Sono invece d’accordo con le 5 sostituzioni, visto che saremo costretti a giocare tante partite di fila e con il caldo estivo».

Preziosi conferma invece il tecnico Nicola.

«E’ già contrattualmente confermato ma indipendentemente da questo è stato molto bravo, ha valorizzato diversi giocatori. Io ho fatto alcuni errori e lui li ha corretti».