Mediapro: «Vogliamo trasmettere le partita della Liga nelle residenze per anziani»

Il presidente di Mediapro, Jaume Roures, ha rilasciato un’intervista a “Radio Gaceta” nella quale ha assicurato che si impegnano a trasmettere in chiaro una partita a giornata

«Un incontro a giornata continuerà ad essere offerto in chiaro, come è stato fatto finora. Stiamo parlando con La Liga in modo che le residenze per anziani possano trasmettere le partite»