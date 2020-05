OpenEconomics: la crisi del calcio sarà profonda e durerà cinque anni

Il Messaggero riporta uno studio di OpenEconomics sul calcio.

Per la Serie A, questa la proiezione: un campionato a porte chiuse il valore della produzione si fermerà a 3,36 miliardi (-177,7 milioni di euro), in caso contrario la perdita salirà a 313,1 milioni. La ripresa non sarà come prima del virus, ma per tanti costituirebbe almeno una boccata di ossigeno. Le perdite ci sarebbero comunque ma sarebbero ridotte almeno del 30/40 per cento, considerando che diminuiranno tutte le entrate.

Sempre secondo OpenEconomics, solo tra cinque anni (2025) si tornerà agli stessi livelli produttivi pre Covid-19, ma nel frattempo ci sarà stata una crisi profonda e una rivisitazione del calcio e della sua concezione economica totalmente rivoluzionaria. Su tutti, il dato che cambierà è la valutazione del calciatori e i loro conseguenti stipendi. A fronte di enormi perdite, il modo per uscirne è, appunto la contrazione dei costi. Quello principale per un club sono gli stipendi dei giocatori, che incidono mediamente intorno al 70% dei ricavi. Una contrazione media del valore dei salari che sarebbe circa del 14% se si tornasse a giocare.