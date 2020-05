Mundo Deportivo: Il Barça pronto a piombare su Fabián Ruiz se Pjanic non firma

Setien vorrebbe lo spagnolo come rinforzo per la prossima stagione, ma il club catalano non intende pagare i 60 milioni chiesti dal Napoli. Ci sono stati contatti ma ora sono fermi perché la priorità è il bosniaco

Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, Fabian Ruiz è ancora nel mirino del Barcellona. Il club catalano è deciso ad andare all’attacco sullo spagnolo se dovesse andare a monte l’operazione Pjanic. Fabian, in quel caso, sarebbe l’opzione preferita per Setien, che lo vorrebbe come rinforzo per la prossima stagione.

“I contatti tra il Barça e Fabián restano intatti ma fermi, mentre l’ex Betis resta deciso nel non voler rinnovare il contratto come richiesto dal club partenopeo. Nel frattempo, il Real Madrid continua a compiere passi per assicurarsi la sua firma, ma senza concretizzare nulla, almeno da ciò che raccontano nell’ambiente”.

Il quotidiano continua scrivendo che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis

“presume che arriveranno offerte da Barcellona e Madrid e che presto inizieranno i movimenti per un giocatore che termina il suo contratto nel 2023. Il presidente è un estimatore del gioco dell’ex verdeblanco, per il quale ha pagato 35 milioni euro nel 2018”.

Se il rinnovo non dovesse andare in porto, De Laurentiis chiederà 60 milioni per cedere Fabian,

“Al Barça non sono disposti a pagare una cifra del genere. Non l’hanno fatto con Jovic e non lo faranno con Fabián”.