Mourinho rivela cosa disse nell’orecchio a Guardiola

Bellissima intervista della Gazzetta a Mourinho per il decennale del triplete. Riportiamo tre risposte. Una riguarda Barcellona-Inter, Mou rivela quel che disse a Guardiola nell’orecchio.

«Quando Busquets cadde quasi tramortito io ero in diagonale fra la nostra panchina, la loro e il punto dove Thiag Motta venne espulso. Con la coda dell’occhio vedo la panchina del Barcellona che festeggia come se avessero già vinto, Guardiola che chiama Ibra per parlare di tattica: tattica in 11 contro 10… Gli dissi solo: “Non fare festa, questa partita non è finita”».