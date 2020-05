Milik e Jessica si godono in barca il Golfo di Napoli

Il centravanti polacco su Instagram: “Finalmente un po’ di aria e sole”. Il lockdwon è alle spalle, i rumors di mercato per un pomeriggio sono dimenticati

Brandelli di normalità, anche nei giorni di riposo. Si torna a fare escursioni in barca nel Golfo di Napoli per i calciatori azzurri. Dopo mesi di lockdown e dunque di clausura forzata, oggi è stato possibile godere la bella giornata. Arkadiusz Milik lo ha fatto con la sua Jessica e lo ha scritto su Instagram. I rumors di mercato, almeno per questo pomeriggio, sono lontani.

Giorno di riposo, finalmente un po’ di aria, sole e… @jessica_ziolek ❤️🥰 Day off, finally air, sun and… @jessica_ziolek 🥰