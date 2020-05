Milano contro la movida, Sala vieta l’alcool da asporto dopo le 19

La movida, si assembramenti di giovani fuori ai baretti senza il rispetto delle distanze di sicurezza stanno destando preoccupazione in tutta Italia.

Dopo le dichiarazioni di oggi del sindaco di Napoli De Magistris che ha minimizzato sulla movida e propone “tutto aperto 24 ore su 24”, il sindaco di Milano Sala ha subito messo in atto la sua soluzione vietando l’alcool d’asporto come mossa anti-movida

Da domani con una nuova ordinanza su tutto il territorio milanese sarà vietata la vendita di alcool e bibite da asporto, con i locali che potranno venderli solo ai tavoli. Inoltre, al termine di un incontro in prefettura con il prefetto Renato Saccone, il primo cittadino milanese ha annunciato che saranno rafforzati i presìdi delle Forze dell’Ordine sul territorio.

“Si potrà stare seduti ai tavolini, ma i locali non potranno vendere per l’asporto e il divieto vale anche per i negozietti di prossimità per evitare che uno prenda la birra e la consumi in strada

Non poniamo limiti temporali alla chiusura dei locali. Ci abbiamo pensato ma non ne vale la pena per non penalizzare i servizi commerciali e perché magari la situazione così può anche peggiorare”