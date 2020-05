Mattino: Zielinski-Napoli, accordo raggiunto. Dopo il 15 giugno la firma

Occorre aspettare il via libera ai voli internazionali perché l’agente del polacco possa arrivare in italia. Quattro anni con opzione per il quinto, 4,5 milioni a stagione più bonus e clausola da 100 milioni. Superate incomprensioni

Il rinnovo di Zielinski è ormai pronto. Per la firma occorre solo aspettare il via libera ai voli internazionali, per dare la possibilità al suo agente di raggiungere l’Italia.

Scrive Il Mattino:

“Manca sempre meno al rinnovo di Piotr Zielinski: forse, solo un volo aereo, quello che diverrà possibile a partire, probabilmente, dal 15 giugno. Perché si attende solo che l’agente Bolek possa arrivare in Italia per celebrare un prolungamento definito. Quattro anni di contratto con opzione per il quinto, con una clausola che resta importante (vicina ai 100 milioni) ed un ingaggio da top player: 4,5 milioni a stagione, compresi i bonus (anche quello alla firma). In queste ore il contratto è al vaglio dei legali di Bolek, ma salvo eventi eccezionali, il rinnovo è blindato: superata anche qualche incomprensione tra i vertici azzurri e l’entourage. Questo il motivo per il quale, nelle scorse ore, Zielsinki ha manifestato agli amici più cari tutta la sua soddisfazione: restare in azzurro era la sua priorità”.