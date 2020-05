Marchisio: «Chiellini odia l’Inter? A me è capitato con il Napoli perché ci dividevamo il primato»

A Tutti Convocati, su Radio 24, è intervenuto l’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio.

Bisogna ripartire per forza, ha continuato.

«In qualsiasi modo bisognerà ripartire per forza, se no succederà qualcosa di non bello. Vedo poca fiducia, non solo nello sport ma in generale, è tutto un po’ in stand by. Il calcio lo si vuole far ripartire col contagio zero, è sbagliatissimo. In futuro bisognerà fare degli sforzi prima. Sento voci per cui molte regioni cercheranno di far meno tamponi per far ripartire il turismo, questo è sbagliato, tutto deve ripartire, ma in sicurezza».