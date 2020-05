ll Napoli celebra il 3-1 al Milan del 2008 (Gattuso in campo, Ancelotti in panchina)

Su Instagram. Quel giorno il Milan perse la Champions. Il Napoli chiuse in bellezza il ritorno in Serie A. Gol coast-to-coast di Hamsik

Il Napoli celebra su Instagram il 3-1 al Milan nella penultima partita del campionato 2007-2008. Era l’11 maggio 2008. Era il primo anno del Napoli di De Laurentiis in Serie A. Il Milan si giocava l’accesso alla Champions. In panchina aveva Carlo Ancelotti e in campo Rino Gattuso. Il Napoli di Reja sfoderò una grande prestazione. Hamsik realizzò un goal coast-to-coast. Nella ripresa il raddoppio di Domizzi su rigore e poi il suggello di Garics. Al 94esimo il della bandiera di Seedorf.