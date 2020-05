Le Iene (stasera) all’attacco di Lotito: pagò in nero Zarate

Su Repubblica. L’agente dell’argentino accusa il patron della Lazio di aver pagato regolarmente solo una parte dello stipendio per non pagare le tasse sul resto

Tutti contro Lotito. Anche Le Iene. Questa sera il programma di Italia1 dedicherà un servizio al presidente della Lazio, accusandolo di aver pagato in nero Zarate. Lo scrive Repubblica.

L’attaccante argentino arrivò alla Lazio nel 2008. Il suo agente, Luis Ruzzi, accusa Lotito di aver pagato regolarmente solo una parte dello stipendio del calciatore, ovvero 7 milioni in 5 anni. Ma aggiunge:

«L’accordo però era per 20».

La differenza, denuncia, venne versata come commissione per la stipula del contratto alla società londinese Pluriel Limited, di Riccardo Petrucchi, che a sua volta avrebbe poi girato quei soldi ad una società del fratello di Zarate, Sergio. Lotito, in questo modo, evitò di pagare le tasse su quella parte di stipendio.

Lo stesso Zarate conferma le accuse via Skype:

«Dal primo giorno che ho firmato sapevo com’erano le cose».

L’attaccante e il suo agente rivendicano più di 3 milioni che la Pluriel non ha mai versato.