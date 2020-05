La Stampa: due ipotesi per i play-off in caso di nuovo stop

La prima prevederebbe la partecipazione di tutte e 20 le squadre della serie A, mentre la seconda limiterebbe i playoff scudetto ed Europa a 8 squadre

Il campionato di calcio si avvia verso la ripresa, ma, come stabilito dalla Figc, è possibile che lo scenario cambi se dovesse arrivare un nuovo stop imposto da eventuali contagi. In questo caso prenderebbe forma la possibilità di portare a termine la stagione con i play-off e i play-out per la Serie A.

Il quotidiano ‘La Stampa’ approfondisce il tema ipotizzando due scenari.

Nella prima ipotesi parteciperebbero tutte e 20 le squadre, creando tre fasce: una per lo scudetto, una per definire la classifica e le qualificate all’Europa League e una per la salvezza. La prima fascia sarebbe composta da 6 (le prime due sarebbero già in semifinale) o 8 squadre, la seconda anche, mentre la terza da 8 se le prime due saranno da 6 o da 6 in caso contrario.

La seconda possibilità prevederebbe i playoff scudetto ed Europa da 8 squadre, una mini competizione da 4 squadre per la seconda fascia e una sfida a 8 per la salvezza. Le squadre meglio posizionate in classifica avrebbero il fattore campo al ritorno e verrebbero qualificate in caso di pareggio nel doppio confronto.