La Fiorentina pensa a Ghoulam per la difesa

Secondo La Nazione i viola starebbero pensando anche al difensore del Napoli che, dati i numerosi infortuni, non dovrebbe avere costi proibitivi

La Nazione riporta questa mattina un’interessante novità di mercato che coinvolge il Napoli.

I viola infatti sarebbero alla ricerca di un rinforzo per la difesa e avrebbero considerato Jan Vertonghen, difensore in scadenza col Tottenham ormai prossimo a svincolarsi, ma tra le possibilità in gioco c’è anche Faouzi Ghoulam.

Il futuro dell’esterno sinistro del Napoli è in bilico, ha richieste da Francia e Spagna, ma vorrebbe restare in Italia e Firenze farebbe al caso suo. Visti i tanti infortuni avuti, inoltre, il suo cartellino, non dovrebbe avere costi proibitivi per le casse viola.