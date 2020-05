Kiss Kiss Napoli: in corso modifica protocollo Cts, verso il ritiro non più obbligatorio

La radio ufficiale del Napoli lo scrive su Twitter. Sarebbero confermati gli allenamenti di gruppo a partire da lunedì

Secondo quanto scrive Radio Kiss Kiss Napoli, sarebbe in corso una modifica al protocollo per gli allenamenti di squadra nel calcio. La radio ufficiale del Napoli lo scrive su Twitter. Sembra che ci si avvii al ritiro non più obbligatorio, con la conferma degli allenamenti di gruppo a partire da lunedì.

+++ Protocollo CTS: si lavora alla modifica.

Tutti al lavoro per la possibile modifica del protocollo. Si va verso ritiro non più obbligatorio con conferma allenamenti di gruppo da lunedì. +++ — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) May 15, 2020