Kiss Kiss: ecco Pecoraro ha aspettato due anni a parlare

“Viene fuori dopo due anni con queste dichiarazioni perché fino allo scorso dicembre c’era il segreto istruttorio. Farlo immediatamente dopo la fine del segreto istruttorio avrebbe dato la sensazione di una sorta di vendetta, ma non è così. Perché non è stata aperta una inchiesta all’epoca? Perché chi detiene questi file audio-video è una società privata e non si può richiedere un mandato come accade per la Giustizia ad esempio. Non c’erano le strumentazioni necessarie per poter portare questa inchiesta”.