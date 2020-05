Il sindaco di Milano: «I lombardi hanno creato il turismo in Sardegna, ma ci trattano da untori»

Intervista a La Stampa: «A Milano abbiamo sempre accolto tutti. Non penso che la Sardegna possa vivere solo di turismo autoctono. Fontana? Non voglio polemizzare ma è strano che non ammetta alcun errore»

Ieri il sindaco di Milano è stato molto chiaro. “Mi ricorderò delle regioni che chiedono ai cittadini lombardi la patente di immunità. Non le sceglierò per le vacanze“. Questo il senso del suo intervento su Facebook. Oggi torna sul tema in un’intervista a La Stampa. Dichiara di non essersi pentito della sua frase.

«No, perché? Ho chiesto solo di fare chiarezza. E ho aggiunto, da cittadino, che se qualcuno mi obbliga a fare il test per andare a casa sua io preferisco rinunciare. A Milano abbiamo sempre accolto tutti. E il turismo in certe regioni l’hanno costruito proprio i lombardi».

Si riferisce alla Sardegna e al suo governatore, Solinas, con cui è nata la polemica, ma anche alla Sicilia, dice.

«Solinas parla di test. Ma quali test? E come? Il tampone? Il sierologico? E quale? Il pungidito o il test del sangue? Lo sa che oggi farlo nelle strutture pubbliche è quasi impossibile e in quelle private difficile? Ha stabilito un protocollo? Io sto chiedendo ai miei cittadini dei sacrifici. Ma devo dare loro delle certezze».

E continua:

«La salute è sicuramente fondamentale. Credo però che la ripartenza non sia solo una questione sanitaria ma anche economica e sociale. Non penso che la Sardegna possa vivere solo di turismo autoctono. Sono i milanesi che, almeno in parte, l’hanno inventata come meta turistica. Non dico che i sardi debbano esserci riconoscenti, ma trattarci da untori, no. Non è che ognuno si fa le sue regole».

La seconda casa in Costa Smeralda non è solo roba da ricchi, spiega.

«Anche questo mito delle seconde case “da ricchi” va sfatato. Negli anni del boom l’appartamentino al mare se lo sono comprati in molti. Non stiamo parlando di un’élite».

Esiste ancora un caso Lombardia, per il sindaco di Milano, ma non per i contagi.

«Sì. Non per i contagi su base giornaliera, che non significano molto, ma per la differenza con le altre regioni. Questa resta».

Sala parla anche del governatore della Regione, Attilio Fontana.

«Non voglio polemizzare con Fontana. Trovo però strano che la Regione Lombardia non ammetta alcun errore. Poi sulla questione delle Rsa è in corso un’inchiesta, quindi non ne parlo».