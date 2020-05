Il Napoli ricorda il gol di Gargano alla Juve, lui risponde ringraziando la città

Il club gli chiede se ricorda il risultato finale e lui: “3-1 a favore del Napoli. Grande squadra di lavoratori e grandi campioni. Grazie sempre a tutta Napoli. Vi voglio un mondo di bene”

Un divertente siparietto tra il Napoli ed il suo ex centrocampista Walter Gargano. Il club partenopeo ha ricordato il gol di Gargano contro la Juventus con un video postato su Twitter. Ed ha chiesto all’uruguagio se ricordasse il risultato del match.

Lui risponde a tono. Certo che lo ricorda: 3-1 a favore del Napoli. E continua elogiando la squadra, la definisce formata da “lavoratori” che crescendo sono diventati “grandi campioni”. E ringrazia Napoli per l’esperienza di vita che gli ha regalato. Conferma il suo affetto per la città, che non lo ha mai dimenticato.

3-1 a favore di Napoli. Grande 🙌🏻 squadra di lavoratori e crescendo grandi campioni!! Grazie sempre a tutta Napoli per la mia esperienza di vita per me è la mia familia. Vi voglio un mondo di bene — W.A Gargano Guevara (@GarganoOfficial) May 23, 2020